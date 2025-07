Il presidente di Atletico una volta mi ha scommesso una Ferrari se avessi segnato una tripletta Avevo lasciato Lazio quando è stato finalmente consegnato così ha detto | Va bene puoi tenerla Christian Vieri ricorda il suo incantesimo di Liga

Ricordo ancora la promessa emozionante del presidente dell’Atletico: una Ferrari se avessi segnato una tripletta. La gara arrivò, la tripletta pure, e alla fine, tra sorrisi e ricordi, Christian Vieri si confermò come uno dei più grandi attaccanti europei. Una carriera fatta di sorprese, trasferimenti e gol memorabili, che ancora oggi affascina gli appassionati di calcio. Ma cosa rende un campione così speciale? Scopriamolo insieme.

Sito inglese: Non ci sono stati troppi calciatori come Christian Vieri prima o da quando l’attaccante australiano di origine italiana ha intrapreso la sua carriera di 18 anni e 18 anni che lo ha visto giocare per alcuni dei più grandi club d’Europa e guidare la linea per gli Azzurri ai due Coppa del Mondo. Il 51enne non è mai rimasto a lungo in un club, con il suo incantesimo di sei anni all’Inter tra il 1999 e il 2005 l’unico periodo pluriennale in uno dei suoi club. Ciò è arrivato due anni dopo che Vieri ha tentato la fortuna all’estero, con l’Atletico Madrid che ha pagato Juventus £ 12,5 milioni, con la star nato a Bologna che ha segnato 24 gol in 24 partite di LA Liga. 🔗 Leggi su Justcalcio.com