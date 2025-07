Kolo Muani Juve | perché il Psg ‘ostacola’ la permanenza del francese a Torino Lo scontro verte su questo aspetto cosa manca per la chiusura

L’interesse di Juventus e Tudor per mantenere Kolo Muani a Torino è forte, ma l’ostacolo principale resta il PSG. La trattativa si arena su dettagli ancora da definire, tra richieste contrapposte e una distanza di vedute che blocca la svolta. Cosa manca davvero per chiudere l’affare e assicurare all’attaccante francese un futuro bianconero? Andiamo a scoprirlo nel dettaglio.

