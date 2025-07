Valle d’Aosta | precipita aliante a Vetan morto pilota

Tragedia in Valle d’Aosta: un aliante è precipitato a Vetan, causando la morte del pilota. L’incidente, avvenuto intorno alle 14 tra Becca France e Fallère, ha visto intervenire immediatamente i soccorsi alpini e i vigili del fuoco. Le operazioni di verifica sulla dinamica dell’incidente sono ora in corso, mentre il dolore si unisce alla ricerca di risposte per questa tragica perdita.

Milano, 5 lug. (LaPresse) – Un aliante è precipitato intorno alle 14 a Vetan (Saint-Nicholas) nella zona tra Becca France e Fallère, in Valle d'Aosta: deceduto il pilota. Sul posto il Soccorso Alpino con il gruppo taglio dei vigili del fuoco e il Sagf di Entrèves-Courmayeur. Le operazioni di riconoscimento e gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono affidati al Sagf.

