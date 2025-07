Cina | conferenza del turismo di Fuyuan evidenzia patrimonio culturale

La Conferenza del Turismo di Fuyuan, tenutasi nel cuore della Cina orientale, ha brillato come palcoscenico globale per celebrare e valorizzare il ricco patrimonio culturale della regione. Con la partecipazione di figure di spicco come Pansy Ho dell’UNWTO, l’evento ha messo in luce le straordinarie tradizioni e attrazioni di Heilongjiang, aprendo nuove prospettive per il turismo sostenibile e culturale. Scopri di più visitando il video ufficiale.

La 2025 Heilongjiang Cultural Tourism Promotion Conference si e' tenuta a Fuyuan, la citta' piu' orientale della Cina. L'ambasciatrice dell'UNWTO Pansy Ho ha partecipato all'evento e ha ricevuto un tradizionale cappotto in pelle di pesce Hezhe.

