Andrey Rublev | Ho ritrovato il mio tennis ma Alcaraz mi ha distrutto nell’ultima partita

Andrey Rublev ha ritrovato il suo tennis, dimostrando di essere tornato in forma, anche se nell’ultima partita Carlos Alcaraz lo ha sconfitto nettamente. Ora, il russo si prepara a sfidare lo spagnolo a Wimbledon, un incontro che promette emozioni e spettacolo. Dopo qualche dubbio, Rublev sente di aver ritrovato la fiducia e la forza per affrontare questa sfida cruciale, perché, come lui stesso ammette, il suo miglior tennis sta finalmente tornando a brillare.

Sarà il russo Andrey Rublev il prossimo avversario dello spagnolo Carlos Alcaraz a Wimbledon. Una sfida, sulla carta, nettamente favorevole all’iberico (campione in carica), al cospetto di un Rublev che sta cercando di ritrovare il proprio miglior tennis. “ Prima dell’inizio di Wimbledon prendevo in giro la mia squadra dicendo che nutrivo dei dubbi su cosa avrei fatto dopo la sconfitta al primo turno. Ma finalmente il livello è arrivato e sto giocando bene. Sto colpendo la palla bene e inizio a sentire che il livello c’è. È solo questione di tempo e arriveranno anche i risultati “, ha raccontato il russo in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Andrey Rublev: “Ho ritrovato il mio tennis, ma Alcaraz mi ha distrutto nell’ultima partita”

