Remaster con punteggio 86 su metacritic disponibile su game pass da non perdere

Remaster con punteggio 86 su Metacritic, disponibile su Game Pass: un vero tesoro nascosto che non puoi lasciarti sfuggire. Tra le tante offerte di giochi in abbonamento, spesso si ignorano i classici intramontabili e le gemme meno note. “Day of the Tentacle Remastered” è uno di questi capolavori che, grazie alla sua qualità e al suo fascino senza tempo, merita di essere riscoperto. Un titolo che saprà sorprenderti e divertirti come ai tempi d’oro.

un tesoro nascosto su game pass: il classico “day of the tentacle remastered”. Nel panorama attuale dei servizi di gioco in abbonamento, spesso si tende a concentrarsi sulle ultime uscite o sui titoli piĂą pubblicizzati. Le librerie di piattaforme come Game Pass riservano anche un patrimonio di giochi storici e gemme poco conosciute. Tra questi, spicca “Day of the Tentacle Remastered”, un’avventura grafica che merita attenzione per la sua qualitĂ e il suo valore storico. una pietra miliare della LucasArts. una classica avventura punta-e-clicca. Day of the Tentacle rappresenta uno dei capolavori del genere punta-e-clicca sviluppato da LucasArts durante gli anni ’90. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Remaster con punteggio 86 su metacritic disponibile su game pass da non perdere

In questa notizia si parla di: game - pass - remaster - punteggio

Warhammer 40.000: Space Marine Master Crafted Edition, la remastered è in arrivo su Game Pass ma niente PS5 - La remastered di Warhammer 40.000: Space Marine – Master Crafted Edition sta per arrivare su Game Pass, portando il ritorno del Capitano Titus in una veste tecnica aggiornata.

Xbox Game Pass, ecco gli ultimi giochi gratis di giugno; Oblivion Remastered è davvero disponibile da ora, anche gratis su Game Pass!; Oblivion Remastered si è ora aggiornato per tutti.

Game Pass Ultimate, Microsoft aggiorna il sistema Rewards - Microsoft aggiorna il punteggio Rewards, per il completamento di alcune missioni su Game Pass Ultimate ora le ricompense sono maggiori Di Francesca Lentini 9 Gennaio 2023 Aggiornato: 9 Gennaio 2023 ... Si legge su game-experience.it

Quake 2 su Xbox Game Pass, remaster disponibile a sorpresa da oggi - La remaster di Quake 2 è disponibile da oggi su Xbox Game Pass, scaricabile senza costi aggiuntivi dagli abbonati al servizio Microsoft sia su Xbox Series X|S e Xbox One che su PC. multiplayer.it scrive