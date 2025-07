Avvista una rara farfalla Grande blu Il fotografo | Il suo volo annuncia l'arrivo dell'estate

Immaginate di scorgere una rara farfalla grande blu che danza tra i raggi del sole: il suo volo elegante annuncia l’arrivo dell’estate. Apprezzata dai fotografi come Silvio Scandolara, questa meraviglia del mondo naturale si distingue per la sua bellezza unica e il delicato equilibrio con il suo habitat. Osservare questa specie a rischio è un invito a riflettere sull’importanza della conservazione. Continua a leggere per scoprire i segreti di questa affascinante creatura.

