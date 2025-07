Il cane eroe Bruno ucciso da un boccone con chiodi | L' addestratore | Sono morto con lui

Bruno, il cane eroe, ha dedicato la sua vita a salvare vite umane, diventando simbolo di coraggio e dedizione. Ucciso tragicamente da un boccone avvelenato, la sua perdita lascia un vuoto incolmabile nel cuore di chi crede nella forza dell’amicizia tra uomo e animale. Ricordarlo significa celebrare il valore di questi straordinari amici a quattro zampe, e la loro incredibile capacità di fare la differenza anche nei momenti più difficili.

Il Bloodhound aveva salvato nove persone disperse ed era specializzato nella ricerca dei corpi. Fu premiato anche da Meloni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Il cane eroe Bruno ucciso da un boccone con chiodi | L'addestratore: "Sono morto con lui"

