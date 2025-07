Fontana incontra Alemanno a Rebibbia | Lavorare con decisione per superare problemi storici come il sovraffollamento

a testimoniare il nostro impegno concreto nel migliorare le condizioni di questa struttura. Solo unendo le forze e lavorando con decisione possiamo affrontare e risolvere problemi storici come il sovraffollamento, garantendo sicurezza e dignità a tutti. È fondamentale mantenere alta la sensibilità e l’impegno per un sistema penitenziario più giusto ed efficiente, perché il cambiamento parte da qui, da Rebibbia.

«Occorre continuare a lavorare con determinazione per superare problemi storici come il sovraffollamento e la carenza d’organico. Risolvere queste criticità permette di migliorare la qualità del lavoro degli agenti, di tutto il personale, e le condizioni dei detenuti». È stato questo l’appello lanciato dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della sua visita al carcere romano di Rebibbia. «Ci tenevo a essere qui per manifestare la piena vicinanza a chi opera in queste strutture», ha sottolineato Fontana, che è stato accolto dalla direttrice di Rebibbia Maria Donata Iannantuono e da una delegazione della polizia penitenziaria, e che durante la sua visita ha incontrato alcuni detenuti, tra i quali anche Gianni Alemanno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Fontana incontra Alemanno a Rebibbia: «Lavorare con decisione per superare problemi storici come il sovraffollamento»

