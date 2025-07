Circolo Futurista parla Marsella | La nostra colpa? Esistere

Un verdetto che suscita riflessioni profonde sulla giustizia e sui limiti dell’azione politica. La condanna di Iannone e Marsella per lo sgombero del Circolo Futurista di Casal Bertone apre un dibattito acceso sulla libertà di associazione e l’uso della legge come strumento di controllo. Ma quale sarà il futuro di queste realtà culturali e sociali in Italia? La risposta potrebbe cambiare il volto della nostra società.

Roma, 5 luglio – Lo scorso 3 luglio il tribunale di Roma ha condannato Gianluca Iannone e Luca Marsella, dirigenti di CasaPound Italia, a un anno di reclusione (pena sospesa) per i fatti legati allo sgombero del Circolo Futurista di Casal Bertone, avvenuto nel gennaio 2022. Una pena superiore persino a quella richiesta dalla Procura, che aveva sollecitato appena quattro mesi. Una sentenza che ha il sapore della punizione esemplare, il cui significato va oltre il merito giudiziario e investe pienamente la sfera politica. Ne abbiamo parlato con Luca Marsella, protagonista della vicenda, per raccogliere una riflessione che va ben oltre il caso individuale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Circolo Futurista, parla Marsella: «La nostra colpa? Esistere»

