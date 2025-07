Un boato e una colonna di fumo nero autobus divorato dalle fiamme a Capriate

Un boato assordante e una colonna di fumo nero hanno sconvolto Capriate San Gervasio sabato 5 luglio, creando panico tra i residenti. L’incendio di un autobus lungo la Strada Provinciale 170 ha attirato l’attenzione a chilometri di distanza, mentre le forze dell’ordine indagano sulle cause di questa drammatica esplosione. La vicenda rimane avvolta nel mistero; non resta che attendere ulteriori aggiornamenti per capire cosa abbia scatenato questa tragedia.

Capriate San Gervasio. Un boato potentissimo e una colonna di fumo nero alta nel cielo, visibile a chilometri di distanza. Paura sabato 5 luglio, intorno alle 13, lungo la Strada Provinciale 170, vicino all’uscita del casello autostradale di Capriate San Gervasio, dove un autobus di linea è stato devastato dalle fiamme. Ignote, al momento, le cause del rogo. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco e i carabinieri. Non dovrebbero esserci feriti, ma si attendono informazioni più precise. Seguono aggiornamenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Un boato e una colonna di fumo nero, autobus divorato dalle fiamme a Capriate

