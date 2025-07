Mourinho | Chivu un mio bambino ha coraggio e personalità

Mourinho, un vero maestro nel saper sorprendere, ha ancora una volta catturato l’attenzione. Ospite alla Scuderia Ferrari di Silverstone, il tecnico portoghese ha dimostrato di non perdere il suo spirito provocatorio: tra battute e riflessioni, ha confermato il suo carattere unico nel panorama sportivo. La sua presenza in questo contesto prestigioso ci ricorda quanto Mourinho sia capace di lasciare il segno ovunque vada, alimentando un fascino irresistibile che continua a coinvolgere tifosi e addetti ai lavori.

Avevano fatto non poco scalpore le parole di Mourinho quando il tecnico portoghese disse di essersi sentito sollevato del mancato triplete dell’Inter. Mourinho è “special”, e ci tiene a rimanere “one”. Non sorprende allora come non abbia mancato anche oggi occasione di rincarare la dose. Il tecnico è ospite della Scuderia Ferrari di Formula 1 nel box per il weekend di Silverstone e, ovviamente, è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport per parlare del nuovo allenatore nerazzurro e suo vecchio giocatore: Christian Chivu, rimarcando anche quanto detto due mesi fa in merito alla questione trofei e Triplete. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

