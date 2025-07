Roma donna trovata morta in casa a Manziana

Una tragica scoperta scuote la provincia di Roma: una donna di 42 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Manziana. Le forze dell’ordine, subito intervenute, stanno indagando sulle cause di questo dramma. La notizia ha suscitato grande commozione nella comunità locale, ora in attesa dei risultati dell’autopsia al Gemelli, che potrebbe rivelare dettagli fondamentali su questa perdita improvvisa.

(Adnkronos) – Una donna di 42 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Manziana, in provincia di Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bracciano che hanno avviato le indagini. Disposta l'autopsia, che verrà eseguita al Gemelli. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

