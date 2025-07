Cina | edificio Shikumen di 1.500 tonnellate spostato a Shanghai

Nel cuore pulsante di Shanghai, un capolavoro di ingegneria ha preso vita: un edificio Shikumen centenario, pesante 1.500 tonnellate, è stato spostato di 350 metri in un’unica operazione di tre ore, preservando così il suo patrimonio storico. Un’impresa che unisce rispetto per il passato e innovazione tecnologica, dimostrando che la conservazione può essere anche spettacolare. Per scoprire questo incredibile risultato, visitate il video al seguente indirizzo: ...

Un edificio Shikumen centenario, del peso di 1.500 tonnellate, e' stato spostato di 350 metri in un unico pezzo nel centro di Shanghai, in Cina, nel corso di tre ore. Questa straordinaria impresa ingegneristica garantisce la conservazione continua della storica struttura.

Un movimento che si vede soltanto con un eccezionale timelapse, che mostra gli spostamenti di piĂą di 400, piccoli - "implacabili" - robot, in pratica potenti tapis roulant - che trascinano un intero palazzo di 7500 tonnellate, da un punto all'altro, a Shanghai. La t Vai su Facebook

