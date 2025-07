In sella per ricordare Giovanni Iannelli Con un pensiero per nonno Roby

In sella per ricordare Giovanni Iannelli, giovane atleta pratese scomparso prematuramente, e rendere omaggio a un sogno spezzato. La pedalata da Piazza del Duomo a Prato, passando per Poggio a Caiano e La Serra, culmina con l’omaggio al suo ricordo nel murales di Carmignano. Un gesto di solidarietà e sicurezza che unisce cuore e passione, per nonno Roby e tutti coloro che credono nello sport come valore di vita. Pedalando in sicurezza, insieme si può fare la differenza.

Prato, 5 luglio 2025 - La sicurezza alle corse ciclistiche, ricordando Giovanni Iannelli, il filo conduttore della pedalata da Piazza del Duomo a Prato, quindi Poggio a Caiano e La Serra, fino a via Bicchi a Carmignano dove all’ingresso nella localitĂ medicea si trova il murales che ricorda il giovane atleta pratese morto nell’ottobre del 2019. Pedalando in sicurezza con Giovanni, le foto Tutti i partecipanti rigorosamente in maglietta arancione con la scritta “Giò” e tra i presenti alla semplice cerimonia rievocativa svoltasi a Carmignano, il sindaco di questa localitĂ Edoardo Prestanti e l’assessore allo sport del Comune di Poggio a Caiano Piero Baroncelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In sella per ricordare Giovanni Iannelli. Con un pensiero per “nonno Roby”

