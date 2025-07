Ucraina Trump attacca ancora Putin | Non vuole fermarsi solo continuare a uccidere gente potrebbero arrivare sanzioni – VIDEO

In un clima di crescente tensione internazionale, Donald Trump non risparmia nuove accuse contro Vladimir Putin, innescando un possibile scenario di sanzioni e escalation. Dal suo volo Air Force One, il tycoon ha ribadito la sua delusione per il colloquio telefonico e avvertito che la Russia potrebbe continuare a uccidere senza freni. La situazione si fa sempre più complessa: cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni?

Dall’Air Force One un nuovo attacco del tycoon al presidente russo dopo il colloquio telefonico: “Molto scontento della nostra telefonata, non vuole fermarsi” Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato ad attaccare duramente Vladimir Putin, accusandolo apertamente di voler prose. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Trump attacca ancora Putin: “Non vuole fermarsi, solo continuare a uccidere gente, potrebbero arrivare sanzioni” – VIDEO

