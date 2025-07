Traffico Roma del 05-07-2025 ore 14 | 30

Se siete in viaggio a Roma il 5 luglio 2025 alle 14:30, tenete presente le variazioni del traffico segnalate da Roma Infomobilità. I lavori di riqualificazione di Piazza dei Cinquecento e delle zone vicine stanno modificando la viabilità, con divieti di transito e segnali di attenzione da rispettare. Per evitare inconvenienti, consultate sempre le indicazioni aggiornate e pianificate in anticipo i vostri spostamenti. La città si trasforma per migliorare la mobilità di tutti.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono i lavori di riqualificazione urbana di Piazza dei Cinquecento e delle aree adiacenti gli interventi comportano un divieto di transito sulla corsia lato stazione Termini nel tratto da via Gioberti a via Cavour prestare attenzione alla segnaletica al Prenestino per l'esclusione del distributore di carburante di via dei Gordiani resta chiuso il tratto tra via Casilina e via Checco Durante chiuso a me l'intero tratto di via durante possibili modifiche alla viabilità nell'area circostante in base alle esigenze prestare attenzione alla segnaletica ricordiamo i lavori in zona Eur in viale dell'Umanesimo deviate linee bus 73 e 724 anticipiamo che è in programma dalle 21 di lunedì 7 fino alle 18 di martedì 8 luglio sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello Stato e Trenitalia i treni potranno pertanto subire cancellazioni o variazioni dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.

