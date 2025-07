Indegno scempio Garlasco la denuncia di Nuzzi a Quarto Grado | Guardate che è successo

Nel cuore dell’incidente probatorio che potrebbe rivoluzionare il caso di Garlasco, Quarto Grado non si ferma e rivela un quadro complesso fatto di accuse infondate e ricostruzioni contrastanti. La battaglia per la verità e la memoria di Chiara Poggi si fa più forte, mentre Nuzzi mette in evidenza i rischi di un’indagine manipolata. Rimanete sintonizzati: la verità sta emergendo, e il suo peso è più grande che mai.

Nel pieno dell’incidente probatorio che potrebbe riscrivere il destino giudiziario del delitto di Garlasco, la trasmissione Quarto Grado torna a scuotere le coscienze e a difendere con forza la memoria di Chiara Poggi. Venerdì 4 luglio, su Rete 4, Gianluigi Nuzzi ha scelto di dedicare ampio spazio all’inquietante intreccio di ricostruzioni, accuse e notizie infondate che hanno iniziato a circolare da quando la procura di Pavia ha deciso di riaprire il caso iscrivendo nel registro degli indagati Andrea Sempio, amico intimo del fratello della vittima. Una decisione che ha provocato un nuovo terremoto mediatico e riacceso sospetti e polemiche mai del tutto sopiti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

