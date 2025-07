Dall’Ucraina al Medio Oriente L’agonia della diplomazia raccontata dall’amb Starace

Dall'Ucraina al Medio Oriente, l'arte della diplomazia si rivela sempre più complessa e affascinante. In questo scenario in continuo mutamento, l’ambassador Starace ci guida attraverso le sfide e le dinamiche di una politica internazionale spesso dominata da interessi selfish, spettacolarizzazione e decisioni affrettate. Scopri come la diplomazia può ancora fare la differenza in un mondo in rapido cambiamento.

Gli ultimi sviluppi in Ucraina, in Medio Oriente e Iran ci dimostrano in modo dolorosamente chiaro che la politica estera è sempre più appannaggio di politici senza scrupoli, di osservatori ed esponenti dei media, di gruppi di interesse economico, tutti proiettati in una spettacolarizzazione delle tensioni internazionali basata su annunci a effetto, analisi frettolose, decisioni unilaterali, violazioni di consolidate consuetudini che avevano regolato i rapporti tra gli Stati. Erano le regole che costituivano l’humus di quel “multilateralismo efficace” che in qualche modo era riuscito a evitare conflitti di una certa portata nel continente europeo con l’eccezione della lunga e dolorosa guerra dei Balcani. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dall’Ucraina al Medio Oriente. L’agonia della diplomazia raccontata dall’amb. Starace

