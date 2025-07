Il serio sfottò di Giuliano Ferrara a Bajani vincitore dello Strega | Com’è banale accusare la famiglia per la propria infelicità

In un panorama letterario spesso intriso di polemiche sterili, Giuliano Ferrara dimostra come si possa criticare con stile e intelligenza, senza cadere nella banalità o nel mare delle accuse gratuite. La sua arguzia tagliente colpisce più delle invettive sterili, smascherando le incoerenze senza maramaldeggiare. Perché, alla fine, il vero talento sta nel saper dire la propria, senza perdere di vista il rispetto e la nobiltà del confronto.

Come stroncare senza maramaldeggiare. Facile, se ti chiami Giuliano Ferrara e delle beghe di bassa politica ti frega meno della speziatura del tabacco Vuelta Abajo del suo sigaro. “Bajani è un torinese dal profilo pensoso e piacione, ha venduto l a sua merce letteraria con una strana idea dell’originalità dell’opera e della forma di romanzo, con tutta la sua complessità, come lui dice. Il tema è il rifiuto della famiglia, la fuga dalla famiglia, l’abbandono della famiglia e il riscatto del figlio fuggitivo nella felicità dell’esito. Via dalla famiglia, sono stato felice.”. L’incipit dell’articolo del fondatore del “Foglio” di sicuro non fa rimpiangere quello dell’Anniversario, il romanzo di Andrea Bajani, vincitore di un’edizione del “ premio Strega ” al veleno, causa duello a distanza col ministro Giuli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it