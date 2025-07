Picchiava e violentava la ex compagna nel Viterbese | arrestato a Linate un 27enne appena rientrato dagli Usa

Un grave caso di violenza scuote il Viterbese: un uomo di 27 anni, appena rientrato dagli Stati Uniti, è stato arrestato a Linate con l’accusa di aver picchiato e violentato la sua ex compagna a Tarquinia. La denuncia della vittima ha scatenato un’indagine rapida e decisiva, portando all’arresto che evidenzia la fermezza delle forze dell’ordine nel combattere la violenza di genere. La donna ha dimostrato coraggio nel denunciare, contribuendo a far emergere questa triste vicenda.

Un 27enne italo-americano è stato arrestato con l’accusa di aver picchiato e violentato la sua ex compagna a Tarquinia, in provincia di Viterbo. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Civitavecchia per maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni aggravate è stata eseguita dalla Polizia all’ aeroporto milanese di Linate, dove l’uomo era arrivato con un volo dagli Usa. Le indagini sono nate dalla denuncia della donna, che aveva raccontato una storia di violenza e sopraffazioni durata diversi mesi, nel corso della quale il convivente la costringeva a subire offese, umiliazioni e percosse, oltre a rapporti sessuali non consenzienti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Picchiava e violentava la ex compagna nel Viterbese”: arrestato a Linate un 27enne appena rientrato dagli Usa

compagna - arrestato - linate - 27enne

