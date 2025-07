In migliaia ai funerali di Diogo Jota e del fratello La moglie stretta alla bara e in lacrime Cristiano Ronaldo assente | polemica

Un dolore profondo ha attraversato Gondomar nel ricordare Diogo Jota e il suo fratello André, scomparsi tragicamente in un incidente. Migliaia di persone si sono strette alla moglie del calciatore, visibilmente commossa, mentre Cristiano Ronaldo, assente, ha suscitato polemiche. Un addio struggente che testimonia quanto il mondo del calcio e la vita privata siano strettamente intrecciati nel cuore dei fan.

A Gondomar, città natale, è andato in scena l'ultimo saluto all'attaccante e a suo fratello André, morti in un incidente stradale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - In migliaia ai funerali di Diogo Jota e del fratello. La moglie stretta alla bara e in lacrime. Cristiano Ronaldo assente: polemica

