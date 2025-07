Inter via al post-Calhanoglu | colpo da 40 milioni per Chivu

L’Inter si prepara a una svolta: dopo l’addio ormai certo di Calhanoglu, il club nerazzurro punta a un grande colpo da 40 milioni per rinnovare il suo centrocampo. Il nome in cima alla lista è ancora segreto, ma l’obiettivo è chiaro: rinforzare la rosa e mantenere alta la competitività. Si avvicina così una nuova era, ricca di sfide e opportunità...

L'Inter ha avviato il casting per trovare l'erede di Calhanoglu, sempre più diretto verso il Galatasaray. Colpo da 40 milioni in cantiere. L'Inter è ormai entrata nell'ordine delle idee di dover fare a meno di Hakan Calhanoglu. Il 31enne turco, infatti, continua a strizzare l'occhio al Galatasaray ritenendo conclusa la propria esperienza in maglia nerazzurra. La Beneamata, dal canto suo, non intende blindarlo tuttavia lo farà partire soltanto in presenza di un'offerta da almeno 30 milioni. I contatti tra le parti sono destinati a diventare roventi. Il presidente Giuseppe Marotta, in attesa di ricevere proposte concrete, nel frattempo si è messo subito al lavoro allo scopo di individuare l'adeguato erede del regista da regalare a Cristian Chivu.

