Calhanoglu altro messaggio forte all’Inter! Decisione presa

Hakan Calhanoglu torna a scuotere le acque dell’Inter con un messaggio deciso e chiaro, alimentando le voci di un possibile addio. Dopo le parole di Lautaro Martinez e il suo saluto negli Stati Uniti, il centrocampista turco ribadisce la sua volontà, lasciando intendere che la sua permanenza potrebbe essere in discussione. La situazione si fa sempre più tesa e avvincente: il futuro di Calhanoglu all’Inter è...

Hakan Calhanoglu è ancora al centro delle voci di mercato a causa della sua volontà netta. Il calciatore ha mandato un messaggio forte all’Inter per il sito turco Fanatik. SITUAZIONE – Tutto è iniziato dalle forti parole di Lautaro Martinez dopo Inter-Fluminense, ma forse anche prima con il saluto alla squadra negli Stati Uniti da parte di Hakan Calhanoglu. Il giocatore ha lasciato prima il gruppo a causa del suo infortunio che lo ha costretto a saltare il Mondiale per Club. Ciò che è accaduto dopo però non ha giustificazione: le storie su Instagram del padre, le foto con il parrucchiere, il marasma generale nato in Turchia e le voci mai smentite di un suo addio verso il Galatasaray. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu, altro messaggio forte all’Inter! Decisione presa

