Firenze doppio concerto della star del violino di 16 anni Leone Pini

Firenze si prepara ad accogliere un talento straordinario: Leone Pini, il giovane violino di soli 16 anni già riconosciuto come una stella nascente, tornerà a incantare il pubblico con due concerti imperdibili nel suggestivo Cortile delle Colonne di Palazzo Medici Riccardi. La sua interpretazione del classico russo promette emozioni intense e momenti di pura magia musicale, confermando ancora una volta il suo brillante futuro nel panorama concertistico internazionale.

Firenze, 5 luglio 2025 - Ha solo 16 anni e già vanta un curriculum da star. Virtuoso del violino, Leone Pini tornerà solista dell’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta nel doppio concerto serale di mercoledì 9 e giovedì 10 luglio nel meraviglioso Cortile delle Colonne di Palazzo Medici Riccardi. Entrambi i concerti avranno inizio alle ore 21. Ad esaltare le doti di Leone Pini sarà un classico del repertorio russo, il “Concerto in re maggiore per violino e orchestra” che Petr Ilic Cajkovskij scrisse in uno dei momenti più fecondi di creatività, con il suo inconfondibile tema in cui è racchiusa l’anima della Russia romantica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, doppio concerto della star del violino di 16 anni Leone Pini

In questa notizia si parla di: concerto - violino - leone - pini

All'Hangar Rosso Tiepido concerto dedicato alla musica di Lino Liviabella: al violino il nipote Hans - Sabato 17 maggio alle 20.30, l'Hangar Rosso Tiepido di Modena ospiterà un concerto dedicato alla musica di Lino Liviabella, interpretata dal nipote Hans al violino.

Il 9 e 10 luglio, nel suggestivo scenario di Palazzo Medici Riccardi, si terrà un concerto imperdibile diretto dal maestro Giuseppe Lanzetta. Protagonista sul palco sarà il violinista Leone Pini, che darà vita a un’esecuzione intensa e raffinata. Il programma preve Vai su Facebook

Firenze, doppio concerto della star del violino di 16 anni Leone Pini; I nuovi virtuosi del violino; Benedetta Mignani e Leone Pini: concerto a Villa Bertelli dei giovanissimi virtuosi del violino.

Firenze, doppio concerto della star del violino di 16 anni Leone Pini - Il giovanissimo virtuoso che vanta un curriculum da star il 9 e 10 luglio sarà solista dell’Orchestra da Camera Fiorentina a Palazzo Medici Riccardi ... Da lanazione.it

Firenze, la star del violino di 15 anni Leone Pini in concerto - Vedremo e ascolteremo Leone Pini alle prese con il “Concerto per violino e orchestra in mi minore op 64” di Felix Mendelssohn- lanazione.it scrive