Allerta caldo bollino rosso in 7 città domenica 6 luglio | calo termico al Nord punte di 38 gradi al Sud

L’ondata di caldo eccezionale che ha investito l’Italia sta lentamente lasciando spazio a un calo termico, specialmente al Nord e in Toscana. Tuttavia, domenica 6 luglio, sette città saranno ancora sotto il bollino rosso, mentre al Sud si registrano punte di 38 gradi. Un passo verso un rinfresco atteso, ma la natura rimane imprevedibile. Continua a leggere per scoprire come affrontare al meglio questa calda estate.

Si attenuerà domani, domenica 6 luglio, l'ondata di caldo che sta interessando l'Italia. L’anticiclone africano mostrerà i primi segni di cedimento sulle regioni del Nord e sulla Toscana, dove caleranno lievemente le temperature. Dopo le 15 di sabato, saranno infatti solo 7 le città da bollino rosso, secondo quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it

