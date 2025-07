LIVE Sonego-Nakashima Wimbledon 2025 in DIRETTA | via i teloni si riparte sul campo 14!

Appassionati di tennis, il momento tanto atteso sta per riprendere! Dopo l’interruzione, i teloni sono stati rimossi e il campo 14 si prepara a regalare emozioni. La sfida tra Sonego e Nakashima, prevista come grande evento di Wimbledon 2025, sta per prendere il via. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e vivere ogni battito di questa avvincente giornata di tennis.

14.23 Via i teloni sul campo 14!! Tra pochi minuti ripartirà la sfida tra GranollersZeballos e BalajiReyes-Varela, interrotta sul 6-4. 13.14 Non si riprenderà a giocare prima delle 14.30, orario italiano. Ricordiamo che l'incontro tra Sonego e Nakashima inizierà al termine del doppio tra GranollersZeballos e BalajiReyes-Varela, partita interrotta sul punteggio di 6-4 per la coppia numero 4 del seeding. 12.49 in questo momento però ha iniziato a piovere a Wimbledon con tutti i match che sono stati sospesi. Vedremo quando si potrà ricominciare a giocare.

