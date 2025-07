Palma di Maiorca falso allarme incendio su volo Ryanair in fase di rullaggio passeggeri evacuati dalle ali 18 feriti – VIDEO

Un tranquillo volo Ryanair si trasforma in un dramma di paura e caos all’aeroporto di Palma di Maiorca. Poco dopo la mezzanotte, un falso allarme incendio ha scatenato l’evacuazione dei passeggeri, con 18 feriti e un intervento massiccio di soccorritori. Un episodio che, anche se falso, ha evidenziato quanto possa essere fragile la sicurezza nei nostri aeroporti. Ma cosa è realmente accaduto?

L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte e ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenute 4 ambulanze, oltre a numerose squadre dei vigili del fuoco e agenti della Guardia Civil All’aeroporto di Palma di Maiorca, nelle isole Baleari, un falso allarme incen. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Palma di Maiorca, falso allarme incendio su volo Ryanair in fase di rullaggio, passeggeri evacuati dalle ali, 18 feriti – VIDEO

