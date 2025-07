Incidente sul lavoro a Stradella braccio incastrato nel nastro trasportatore | vittima una 26enne

Un incidente sul lavoro scuote Stradella, lasciando senza fiato una comunità. Una giovane di 26 anni è rimasta gravemente ferita, con il braccio intrappolato nel nastro trasportatore dello stabilimento di logistica in via Zaccagnini. La scena drammatica ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e la solidarietà dei colleghi. La cronaca di oggi ci ricorda quanto sia fondamentale la sicurezza sul lavoro e l’attenzione costante.

Stradella (Pavia), 5 luglio 2025 - Le è rimasto il braccio incastrato nel nastro trasportatore. Una donna di 26 anni ha riportato serie conseguenze nell 'incidente sul lavoro successo nella tarda mattinata di oggi, sabato 5 luglio, nello stabilimento di una ditta di logistica in via Zaccagnini a Stradella. Vigili del fuoco per liberare il braccio. Erano da poco passate le 11 quando le colleghe e i colleghi della dipendente hanno lanciato l'allarme e, per la riferita gravità della situazione, il soccorso sanitario di Areu ha inviato sul posto in codice rosso sia un'ambulanza che l'auto medica col rianimatore a bordo.

