4 Luglio Trump | One Big Beautiful Bill spingerà il nostro Paese come un razzo – Il video

Il 4 luglio, Donald Trump ha presentato il suo ambizioso "One Big Beautiful Bill", un piano che promette di far decollare l'economia americana come un razzo. Dopo le sfide recenti, questa proposta rappresenta una svolta epocale, infiammando il senso di orgoglio nazionale e spingendo gli Stati Uniti verso una crescita senza precedenti. Ma cosa significa davvero questo per il futuro del Paese? Scopriamolo insieme.

(Agenzia Vista) Usa, 05 luglio 2025 Che spettacolo! Soprattutto dopo quello che è successo. è stata una missione incredibile, e penso di poter dire con grande orgoglio. che il nostro Paese è più orgoglioso ora di quanto non lo sia stato per molti, molti anni. Questo disegno di legge alimenterà una crescita economica enorme e sosterrà i cittadini lavoratori che fanno funzionare questo Paese. Il nostro Paese diventerà un razzo, economicamente parlando", così Trump affacciato al balcone della Casa Bianca a fianco della moglie in occasione del 4 Luglio. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: paese - nostro - luglio - trump

Bayesian, la lettera al GdI: “Porticello descritto come triangolo delle Bermuda, yacht affondato una tragedia, stop a denigrazione mediatica sul nostro paese” - Maria Rosa Restivo, scrittrice di romanzi siciliani, ha inviato una lettera al GdI per richiamare l'attenzione sulla tragedia del Bayesian, un yacht affondato a Porticello.

Il colloquio telefonico Trump-Putin, il caldo e il picco di incendi, la morte di Diogo Jota. Ecco i titoli dei principali quotidiani del Paese. #primepagine #4luglio Vai su Facebook

4 Luglio, Trump: One Big Beautiful Bill spingerà il nostro Paese come un razzo; 4 Luglio, Trump: Siamo nell'età dell'oro americana; Trump: firmate 12 lettere per i dazi, partiranno lunedì - Trump: firmate 12 lettere per i dazi, partiranno lunedì.

4 Luglio, Trump: "One Big Beautiful Bill spingerà il nostro Paese come un razzo" - è stata una missione incredibile, e penso di poter dire con grande orgoglio... Da ilgiornale.it

4 luglio, Trump: "Gli Stati Uniti stanno vincendo come mai prima" - Il Presidente Usa durante il suo discorso alla Casa Bianca ha detto che ora "l'America è più attraente" agli occhi dei leader mondiali. Scrive msn.com