Da quanto tempo non perde Carlos Alcaraz? Nel mirino la striscia di vittorie di Nadal

Da oltre quattro anni, Carlos Alcaraz non perde il passo e non conosce la sconfitta nel massimo circuito internazionale. L’ultimo tonfo risale al 20 aprile 2025, un record di resilienza e determinazione che lo vede protagonista a Wimbledon, dove continua a sorprendere con una striscia di 22 vittorie consecutive. Quale sarà il prossimo capitolo di questa straordinaria ascesa? La sfida è aperta e il futuro promette ancora grandi emozioni.

Un qualcosa che non accade dal 20 aprile 2025. A questa data risale l’ultima sconfitta di Carlos Alcaraz nel massimo circuito internazionale del tennis. Il funambolo di Murcia prosegue nel suo incedere a Wimbledon e, pur con qualche passaggio avuto, gli ottavi di finale sono stati raggiunti dopo l’ultima vittoria sull’erba di Church Road contro il tedesco Jan-Lennard Struff. 22 vittorie consecutive posteriori al ko contro il danese Holger Rune nella finale dell’ATP500 di Barcellona, che l’iberico ha disputato in condizioni fisiche non perfette. Da quel momento, il fuoriclasse spagnolo ha saputo solo vincere, conquistando tre titoli consecutivi: gli Internazionali d’Italia a Roma, il Roland Garros e il Queen’s, assorbendo splendidamente il paggio terra battuta-erba. 🔗 Leggi su Oasport.it Š Oasport.it - Da quanto tempo non perde Carlos Alcaraz? Nel mirino la striscia di vittorie di Nadal

