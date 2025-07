Occhio Napoli nell’affare s’inserisce il Milan | il colpo così può saltare

Il Napoli sta orchestrando il mercato con determinazione, puntando a rinforzare la rosa per affrontare al meglio la prossima stagione. Tuttavia, un nuovo inserimento del Milan potrebbe mettere a rischio un colpo importante per gli azzurri. Mentre Antonio Conte cerca alleati di livello, Giovanni Manna lavora duramente su un affare cruciale, sostenendo che il futuro partenopeo possa ancora riservare sorprese emozionanti. La sfida tra grandi club è appena iniziata.

Il Napoli sta lavorando sul mercato ma un'operazione potrebbe rischiare di saltare per l'inserimento del Milan: ecco cosa sta succedendo. Il Napoli si sta muovendo sul mercato con l'intento di mettere a segno colpi mirati. Antonio Conte vuole rinforzi che possano fare la differenza nel corso della prossima stagione tra campionato e coppe. A tal proposito, c'è un giocatore che piace parecchio e per cui Giovanni Manna è al lavoro giĂ da settimane però adesso il Milan potrebbe sbaragliare le carte in tavola e mettere i bastoni tra le ruote. Napoli, ecco per chi si è inserito anche il Milan: le ultime novitĂ sul possibile affare.

