La nuova casa del Pistoia Basket A2 è la napoletana LumoSquare

Benvenuti nel nuovo capitolo della storia del Pistoia Basket, una realtà che unisce il sogno americano e la vivacità napoletana. La recente collaborazione con LumoSquare segna un passo deciso verso un futuro di successi e innovazione. Con un progetto ambizioso e investimenti solidi, la società toscana mira a consolidarsi in A2 e a creare una vera e propria casa dello sport. Un nuovo inizio che promette emozioni e grandi traguardi.

Il sogno americano e la fantasia napoletana. C'è un mix di concretezza, investimenti solidi e una nuova idea di arena sportiva, nel progetto di "Estra Pistoia Basket 200 Ssdarl". La società toscana, che punta a ritrovare serenità e porre basi solide in A2 con progetti comunque ambiziosi per il futuro, può contare su una nuova compagine societaria presieduta dallo statunitense Joseph David, entrato nel club con la giusta determinazione. Ha affinato la sua struttura puntando su un manager dalle grandi qualità, Andrea Di Nino, con un passato recente a Napoli, affidandogli il ruolo di Direttore Generale.

