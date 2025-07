Netflix cancellazione improvvisa | che delusione per gli utenti

La recente cancellazione improvvisa di due serie su Netflix ha lasciato gli utenti sgomenti e delusi, mettendo in discussione la loro fiducia nella piattaforma. La decisione di abbandonare show amati per bassi ascolti sorprende, soprattutto considerando la vasta scelta offerta agli abbonati tra film, serie TV e cartoni animati. Questa scelta segna un cambiamento nel panorama dello streaming, alimentando discussioni sulla sostenibilità delle produzioni originali. Leggi tutto l'articolo per scoprire i dettagli e le reazioni degli utenti.

Gli abbonati di Netflix hanno subito una grossa delusione: non una, ma ben due serie sono state cancellate improvvisamente, perch√© gli ascolti sono stati giudicati troppo bassi Netflix si √® sempre contraddistinta per la grande variet√† di scelta che permette di fare ai suoi abbonati. Dai film alle serie tv, passando per i cartoni animati. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info ¬© Temporeale.info - Netflix, cancellazione improvvisa: che delusione per gli utenti

In questa notizia si parla di: netflix - delusione - cancellazione - improvvisa

Prime Video, 3 serie fantasy da vedere dopo la delusione per La Ruota del Tempo; Perché Netflix ha cancellato Kaos di Jeff Goldblum dopo una sola stagione?; Netflix, cancellazione improvvisa: che delusione per gli utenti.

Netflix e il brutto messaggio che manda l'improvvisa cancellazione di Kaos - Netflix e il brutto messaggio che manda l'improvvisa cancellazione di Kaos. Si legge su serial.everyeye.it

1899: dopo la cancellazione di Netflix, la rabbia dei fan esplode sui social media - Movieplayer.it - La delusione dei fan dopo la notizia della cancellazione della serie mistery 1899 da parte di Netflix si è riversata sui social media. Lo riporta movieplayer.it