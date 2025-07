Addio a un simbolo delle forze armate il cordoglio di La Russa e Crosetto

Un grande lutto scuote le Forze Armate italiane: è scomparso il generale Mauro Del Vecchio, figura di grande rilievo e simbolo di dedizione, che ha servito l’Italia con passione e rigore. La sua scomparsa ha suscitato il cordoglio di personalità come La Russa e Crosetto, riconoscendo nel suo esempio un pilastro della difesa e della politica nazionale. Con una carriera senza pari, Del Vecchio ha lasciato un'eredità importante: la memoria di un uomo che ha sempre messo la patria al primo posto.

Si è spento a 79 anni il generale Mauro Del Vecchio, figura di riferimento per le Forze Armate e la politica italiana. Con una carriera che lo ha visto servire l’Italia sia in campo militare che nelle istituzioni, Del Vecchio ha lasciato un segno indelebile grazie al suo rigore e alla sua dedizione. La sua carriera brillante lo ha portato a guidare le truppe italiane nei contesti internazionali più complessi e a rappresentare i cittadini in Senato con il Partito Democratico. Leggi anche: Ucciso da un’orsa mentre si fa un selfie: chi era davvero Omar Leggi anche: Campo estivo travolto dall’alluvione, molte le bambine disperse: si spera in un miracolo Il comando NATO e l’operazione ISAF. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Addio a un simbolo delle forze armate, il cordoglio di La Russa e Crosetto

