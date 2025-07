Pozzuoli dà l’addio ad Alfredo Troncone anima storica del Bar Primavera

Pozzuoli si ferma in lutto per la scomparsa di Alfredo Troncone, cuore pulsante del Bar Primavera nel Rione Carmine. Per decenni, Alfredo ha incarnato l’anima di questo luogo di incontro, diventando simbolo di amicizia e comunità . La sua gentilezza e il suo sorriso rimarranno impressi nei ricordi di tutti. Oggi, la città lo saluta con affetto, ma il suo spirito vivrà per sempre nel cuore di Pozzuoli.

Si è spento oggi Alfredo Troncone, figura storica del Rione Carmine, per decenni punto di riferimento umano e professionale dietro il bancone del Bar Primavera, cuore pulsante della villetta del Rione Carmine e crocevia di incontri, chiacchiere, amicizie e riflessioni sulla vita del quartiere. Stamattina il bar ha abbassato la serranda in segno di lutto