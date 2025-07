Elodie si irrita durante il concerto | Due tipi non mi stanno tanto simpatici Volevo litigare

Elodie, protagonista di un concerto di Radio 105, ha mostrato il suo lato più autentico, irritandosi con due spettatori che le stavano particolarmente antipatici. La cantante, solitamente sorridente e coinvolgente, ha deciso di parlare apertamente dal palco, lasciando tutti senza parole. L'episodio, immortalato in un video virale, sta facendo discutere sui social: ecco cosa è successo e come la sua reazione ha acceso il web.

Elodie è apparsa visibilmente infastidita nel corso del concerto di Radio 105. La cantante si è irritata con due spettatori dell'evento e ha detto la sua dal palco. L'episodio è stato ripreso in un video che sta circolando sui social nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: elodie - concerto - irrita - durante

Radio Italia Live – Il Concerto 2025, successo a Milano con Lauro, Olly, Fedez, Elodie - Il concerto di Radio Italia Live ha illuminato Piazza Duomo a Milano, con star del calibro di Lauro, Olly, Fedez ed Elodie sul palco.

I Massive Attack in concerto a Napoli ieri sera. Peraltro il frontman Robert Del Naja, tifosissimo del Napoli, ha anche celebrato il quarto scudetto azzurro. Vai su Facebook

Elodie si irrita durante il concerto: Due tipi non mi stanno tanto simpatici. Volevo litigare; Elodie senza voce, concerto annullato e volo in Egitto con Iannone. L'ira dei delusi: 'Zero professionalità'.

Elodie si irrita durante il concerto: “Due tipi non mi stanno tanto simpatici. Volevo litigare” - La cantante si è irritata con due spettatori dell’evento e ha detto la sua dal palco. Lo riporta fanpage.it

Elodie, dito medio a 2 spettatori: video, sfogo e voci surreali di crac con Iannone - Elodie Di Patrizi litiga con due persone al concerto di Radio 105 e fa il dito medio sul palco, il video del gesto ... Da msn.com