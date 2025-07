Tony Effe relax in piscina alla vigilia del concerto al Circo Massimo

Tony Effe si concede un momento di relax nella piscina dell’hotel Parco dei Principi, alla vigilia del suo atteso concerto al Circo Massimo di Roma il 6 luglio 2025. Mentre l’ondata di caldo record avvolge la Capitale, il rapper sceglie di ricaricare le energie tra tuffi e frescura, preparando il grande spettacolo che promette di infiammare il pubblico romano. È un preludio di emozioni che si fa sentire già prima del debutto.

(Adnkronos) – Relax in piscina per Tony Effe alla vigilia del concerto previsto per domenica 6 luglio 2025 al Circo Massimo, a Roma. Il rapper, anche per fuggire all'ondata di caldo record che ha investito la Capitale in questi giorni, è stato fotografato nella piscina dell'hotel Parco dei Principi.

