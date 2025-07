Despar richiama tutti i lotti di Salmone norvegese affumicato | l’allerta del Ministero della salute

Attenzione consumatori: Despar ha avviato un richiamo di tutti i lotti di salmone norvegese affumicato, in risposta all’allerta del Ministero della Salute per la possibile presenza di Listeria Monocytogenes. Questa azione preventiva coinvolge tutte le confezioni in vendita, indipendentemente dal lotto o dalla data di scadenza. La sicurezza alimentare è una priorità e, per tutelare la vostra salute, è fondamentale seguire aggiornamenti e istruzioni ufficiali.

Il ritiro da supermercati del salmone affumicato è scattato in via precauzionale per la sospetta presenza di Listeria Monocytogenes. Interessate tutte le confezioni finora in vendita con qualsiasi numero di lotto e qualsiasi data di scadenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: affumicato - salmone - despar - richiama

Despar richiama tutti i lotti di Salmone norvegese affumicato: l’allerta del Ministero della salute.

Despar richiama tutti i lotti di Salmone norvegese affumicato: l’allerta del Ministero della salute - Il ritiro da supermercati del salmone affumicato è scattato in via precauzionale per la sospetta presenza di Listeria Monocytogenes ... Secondo fanpage.it

Salmone affumicato, spinaci surgelati e farina di mais richiamati - Il Fatto Alimentare - Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto salmone scozzese affumicato a marchio KV Nordic. Da ilfattoalimentare.it