Pioggia e temporali in Toscana | scatta l’allerta gialla domenica 6 su tutta la regione

Preparatevi a un fine settimana all'insegna di pioggia e temporali in Toscana: domenica 6 luglio scatta l'allerta gialla su tutta la regione. La Protezione Civile ha emesso il livello di attenzione per rischio idrogeologico e temporali forti, invitando cittadini e turisti alla massima prudenza. Rimanete aggiornati e seguite le indicazioni delle autorità per vivere questa giornata nel modo più sicuro possibile. È fondamentale conoscere i dettagli per proteggere voi stessi e i vostri cari.

Scatta l'allerta gialla in Toscana. Emessa dalla sala operativa regionale della protezione civile per rischio idrogeologico e temporali forti nella giornata di domani, domenica 6 luglio 2025, su tutta la Toscana

