Non è la Rai tributo su Mediasex Extra con l’evento di domani

Non perdere l’appuntamento con la magia di "232" su Rai Tributo, trasmesso domani su Mediasex Extra. Questo evento speciale, che ha visto la partecipazione di numerose attrici e show-girl italiane, verrà celebrato con imperdibili repliche sul canale del digitale terrestre. Un’occasione unica per rivivere momenti indimenticabili e scoprire il fascino senza tempo di questa produzione. Resta sintonizzato e immergiti in un mondo di spettacolo e glamour!

Il programma al quale hanno preso parte tante attrici e show-girl italiane verrà celebrato con delle repliche sul canale del digitale terrestre.

