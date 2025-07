Corsa dei tori la protesta degli animalisti a Pamplona | le immagini

La corsa dei tori di Pamplona, uno degli eventi più iconici e discussi del Festival di San Fermin, accende passioni e proteste. Sabato, alcuni animalisti hanno marciato per le strade della città, indossando corna e sangue finto, per denunciare la brutalità di questa tradizione millenaria. Una manifestazione che divide opinioni e suscita emozioni forti, mentre migliaia di spettatori si preparano ad assistere alla corrida, uno sport che continua a suscitare dibattiti etici e culturali.

Sabato, due giorni prima dell’ annuale corsa dei tori del festival di San Fermin, alcuni manifestanti della Peta e di Anima Naturalis hanno protestato a Pamplona. Indossando corna e sangue finto, hanno marciato per le strade della città nel nord della Spagna per manifestare contro questo controverso sport. L’evento, della durata di nove giorni, sarà seguito da migliaia di persone in città e trasmesso in diretta televisiva. La corrida è uno sport ampiamente condannato dagli attivisti per i diritti degli animali. È illegale nella maggior parte dei paesi e vietata in alcune zone del Messico, ma rimane legale in Spagna. 🔗 Leggi su Lapresse.it