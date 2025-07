Hjulmand Juve | quanto potrebbe costare ai bianconeri Lo Sporting CP lo lascerà partire solamente per questa cifra dettagli e ultime novità

La Juventus sta valutando con attenzione l’eventuale acquisto di Morten Hjulmand dallo Sporting CP, ma a quale prezzo? Secondo le ultime indiscrezioni, lo Sporting CP avrebbe deciso di lasciar partire il centrocampista solo dietro una cifra precisa, che potrebbe influenzare notevolmente le strategie di mercato dei bianconeri. Scopriamo insieme tutti i dettagli e le novità su questa possibile trattativa, per capire se Hjulmand può davvero diventare un nuovo volto della Juventus.

Hjulmand Juve: lo Sporting CP lascerà partire il centrocampista solamente a fronte di questa offerta. Tutti i dettagli e le cifre in questa indiscrezione. La Juve è al lavoro per costruire un centrocampo che unisca qualità e quantità, un reparto su misura per la filosofia di Igor Tudor. Tra i diversi profili di alto livello monitorati dalla dirigenza bianconera, sta prendendo quota con insistenza il nome di Morten Hjulmand, metronomo danese dello Sporting CP e vecchia conoscenza del calcio italiano. Un giocatore che per grinta, visione di gioco e leadership è considerato l’innesto ideale per la mediana della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com