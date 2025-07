Nazionali giovanili Baldini non è solo! Barzagli può fargli da vice nell’Under 21 o nell’Under 20

Silvio Baldini, tra i nomi più caldi per la guida della Nazionale Under 21, si prepara a un nuovo capitolo. Con la sua esperienza e passione, potrebbe trovare nel già campione Barzagli un prezioso vice sia nell’Under 21 che nell’Under 20. Un binomio che promette di rinvigorire il settore giovanile azzurro, portando entusiasmo e capacità a formare le future stelle del calcio italiano. La strada è pronta ad essere tracciata.

Silvio Baldini è tra i principali candidati alla guida della Nazionale Under 21. Il tecnico toscano, 65 anni, reduce dalla promozione in Serie B ottenuta con il Pescara e dimessosi a sorpresa subito dopo il traguardo, ha incontrato nelle

