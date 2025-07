La lezione di Siegemund a Wimbledon | Se non mostri nervosismo in certi momenti forse sei morta

Laura Siegemund, a 37 anni, conquista i primi ottavi a Wimbledon, dimostrando che la passione e la determinazione non hanno età. La sua vittoria contro Keys, accompagnata da un sorriso contagioso e battute scherzose, ci ricorda che nel tennis, come nella vita, l’atteggiamento mentale è tutto. Se non mostri nervosismo nei momenti decisivi, forse sei davvero morta—e Siegemund ci invita a credere nel proprio spirito di sfida. Continua a leggere.

Laura Siegemund ha raggiunto, a 37 anni, per la prima volta gli ottavi di finale del torneo di Wimbledon. la tennista tedesca dopo il successo Keys era raggiante e ha scherzato parecchio durante l'intervista effettuata sul campo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: siegemund - wimbledon - lezione - mostri

La lezione di Siegemund a Wimbledon: Se non mostri nervosismo in certi momenti, forse sei morta; Cameron Norrie scioccato a Wimbledon Voglio scoprire con chi sta uscendo Emma Raducanu. Con te?; Jannik Sinner: “Sul doping non ho avuto aiuti, ma un buon avvocato con i soldi che ho guadagnato.

La lezione di Siegemund a Wimbledon: “Se non mostri nervosismo in certi momenti, forse sei morta” - Laura Siegemund ha raggiunto, a 37 anni, per la prima volta gli ottavi di finale del torneo di Wimbledon. Come scrive fanpage.it

Video Wimbledon, Siegemund batte Swan: gli highlights - Guarda Wimbledon, Siegemund batte Swan: gli highlights su Sky Video - Riporta video.sky.it