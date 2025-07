Esplosione a Roma non è stata una fatalità | sfiorata la strage di bambini sono accanto a materiali tossici e infiammabili

L'esplosione a Roma del 4 luglio non è stata solo una tragica fatalità, bensì il risultato di circostanze evitabili e gravi negligenze. La vicenda ha rischiato di trasformarsi in una strage di bambini, con materiali tossici e infiammabili a pochi passi. È fondamentale fare luce sulle cause e garantire che simili incidenti non si ripetano, tutelando la sicurezza di tutti.

«Cio che è accaduto il 4 luglio non è stata una disgrazia o una fatalità». Queste le parole contenute in una nota firmata dal Comitato dei Genitori.

Sono in tutto 45 i feriti dell'esplosione a Roma. Due sono in gravi condizioni

