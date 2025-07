Roma spunta Leo Ortiz | la difesa si guarda anche in Brasile

Roma spunta Leo Ortiz, una mossa audace che potrebbe rafforzare la retroguardia giallorossa e sorprendere i tifosi. Mentre il focus resta su Jhon Lucumí, il club capitolino si apre a nuove soluzioni provenienti dal Brasile, puntando su un talento meno noto ma di grande esperienza. Con l’interesse condiviso anche dalla Juventus, questa trattativa potrebbe rivoluzionare le carte in tavola. A...

Mentre i fari restano puntati su Jhon LucumĂ­, nome caldo per rinforzare il pacchetto centrale, la Roma continua a esplorare nuove piste per blindare la retroguardia. E questa volta lo sguardo si allarga fino al Brasile. I giallorossi, infatti, hanno messo gli occhi su un profilo meno battuto dai media italiani, ma ben noto a chi mastica calcio sudamericano: Leo Ortiz, difensore centrale del Flamengo. Un'idea che piace anche alla Juventus. A rilanciare l'indiscrezione è stato un portale brasiliano, secondo cui non solo la Roma, ma anche la Juventus starebbe monitorando con attenzione il classe '96.

