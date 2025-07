Wimbledon 2025 Sinner-Martinez | la diretta

Wimbledon 2025 si accende sotto i riflettori, e questa volta tocca a Jannik Sinner scalare il prestigioso prato londinese. Dopo due vittorie convincenti nei primi turni, il talento azzurro affronta il duello di sedicesimi contro Pedro Martinez, un avversario da rispettare ma alla portata. Riuscirà Sinner a mantenere alta la concentrazione e proseguire il suo percorso verso il titolo? La risposta si dà solo sul campo.

Al torneo di Wimbledon 2025 orna in campo Jannik Sinner. Il tennista azzurro, numero 1 del mondo, ha da poco iniziato il suo match valido per i sedicesimi di finale contro lo spagnolo Pedro Martinez. Il tennista iberico è attualmente numero 52 del ranking. Per Sinner nei primi due turni vittorie agevoli. Sinner giunge a questo match dopo due prestazioni convincenti e il passaggio agevole dei primi due turni in quello che è il terzo Slam della stagione, e il più prestigioso, sui campi in erba londinesi. Ecco i risultati di Sinner fino a qui: Sinner-Nardi 6-4, 6-3, 6-0. Sinner-Vukic 6-1, 6-1, 6-3. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Wimbledon 2025, Sinner-Martinez: la diretta

In questa notizia si parla di: sinner - wimbledon - martinez - diretta

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - ha gi224 vinto Wimbledon sinner e alcaraz, sorprendendo tutti. Questa edizione 2025 si conferma uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico, con eliminazioni eccellenti e sorprese clamorose già al secondo turno.

Sinner contro Martinez in diretta, si gioca per gli ottavi di finale di Wimbledon - X Vai su X

Per la prima volta nella storia abbiamo 5 giocatori Italiani al terzo turno di WIMBLEDON SINNER,COBOLLI,SONEGO, BELLUCCI, DARDERI, Vai su Facebook

LIVE Tra poco Sinner-Martinez: in palio gli ottavi di Wimbledon; Sinner-Martinez a Wimbledon in diretta: Jannik in campo per gli ottavi. Cobolli avanti di un set, Cocciaretto rincorre. Si riprende dopo la pioggia; Wimbledon, Sinner-Martinez oggi: match in diretta.

Sinner-Martinez diretta Wimbledon: in palio gli ottavi di finale. A che ore giocano e dove vederla in tv e streaming - Sabato in campo per Jannik Sinner che, al Centre Court di Wimbledon, affronterà lo spagnolo nel terzo turno dello Slam. Scrive ilmessaggero.it

Sinner-Martinez, diretta Wimbledon: il terzo turno di Jannik in tempo reale - Il numero 1 al mondo torna in campo all'All England nell'incontro valido per l'accesso agli ottavi del Major londinese. Segnala tuttosport.com