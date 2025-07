LIVE Sinner-Martinez 3-0 Wimbledon 2025 in DIRETTA | break immediato dell’azzurro

Il match tra Sinner e Martinez si infiamma sotto il sole di Wimbledon 2025, regalando emozioni da cardiopalma agli appassionati. Con ogni punto, la tensione cresce e il pubblico assiste a un duello di pura determinazione. Segui in tempo reale gli sviluppi di questa sfida mozzafiato, dove ogni scambio può cambiare le sorti del match. Rimanete con noi per non perdere nemmeno un istante di questa partita incredibile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-AD Palla del doppio break Sinner. Passante di rovescio vincente dell’azzurro. 40-40 In corridoio la risposta di dritto dell’altoatesino. ParitĂ . 30-40 Non passa il recupero con il rovescio in back del numero uno ATP. 15-40 Due palle del doppio break Sinner. Risposta di dritto aggressiva dell’italiano, ma l’iberico sta servendo a 120 kmh. Evidenti problemi fisici per lui. 15-30 Scappa via il dritto in uscita dal servizio di Martinez. 15-15 Si ferma sul nastro il dritto inside out in contropiede di Jannik. 0-15 Risposta profonda e rovescio lungolinea vincente dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Martinez 3-0, Wimbledon 2025 in DIRETTA: break immediato dell’azzurro

