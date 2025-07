Temporali in arrivo in tutta la Toscana | scatta l’allerta gialla

Preparatevi, la Toscana si appresta a vivere un pomeriggio tempestoso: temporali in arrivo su tutta la regione, con l’allerta gialla che scatta per rischi idrogeologici e idraulici. Le condizioni di instabilità atmosferica, alimentate da una perturbazione in avvicinamento, rendono necessario prestare attenzione e adottare le opportune precauzioni. La sicurezza viene prima di tutto, pertanto restate aggiornati sulle evoluzioni meteorologiche e sui consigli delle autorità locali.

FIRENZE – Una perturbazione in avvicinamento verso la Toscana sta determinando condizioni di tempo instabile. Già dal pomeriggio di oggi (5 luglio) sono possibili temporali sulle zone interne e soprattutto sull’Appennino. Pur in un quadro previsionale segnato da un alto grado di incertezza, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di criticità con codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti. Dalle 7 di domani (6 luglio) fino alle 13 il codice giallo riguarderà le aree centro-settentrionali della regione, per poi interessare, dalle 12 fino alla mezzanotte, quelle centrali e meridionali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

